Van der Bos wint fan Bergsma yn lêste test foar de PC

It partoer fan Van der Bos wûn yn de finale mei 5-3 6-6 fan Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Dat partoer hie just de lêste twa partijen wûn: sneon yn Seisbierrum en in wike lyn yn Arum.

Yn de finale naam it trio-Van der Bos al gau in flinke foarsprong. Bergsma hie it benammen dreech mei Taeke Triemstra, dy't in soad ballen werom sloech.

Drent soarget foar spanning

Mar it waard spannend. Dêr wie Dylan Drent ferantwurdlik foar: hy sloech flink wat ballen boppe en sa kamen Bergsma en dy noch werom oant 5-3 en 6-6. Just Drent, de man dy't de spanning werom brocht hie, sloech de bal doe kwea.