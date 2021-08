Nije oanpak yn thússoarch: minsken mei demintens kinne langer thús wenje

"De tiid moast der ryp foar wêze", seit Gea Jagersma. Sy is strategysk beliedsadviseur by de KwadrantGroep, in organisaasje yn de âldereinsoarch.

Minsken mei begjinnende demintens kinne no al thússoarch krije, mar faak komme der dan in hiel soad soarchferlieners foar allegear ferskate lytse taken. Nei in kertier of in healoere moatte se wer fuort.

Dat hat te krijen mei de wize wêrop't dy soarch betelle wurdt. Zorgkantoor Friesland - dat beslút oer oer de sinten - jout no tastimming om it oars te dwaan. Jagersma: "Earst wienen der allegear regels foar. Mei it Zorgkantoor ha we sjoen oft der ek in oare wize wie."

Tusken wâl en skip

Neffens Jagersma falle minsken mei begjinnende demintens in bytsje tusken wâl en skip: se ha mear nedich as in kertierke thússoarch, mar se hoege ek noch net nei in tehûs. "Se krije wol thússoarch, mar dat binne faak koartere mominten. En it ferlet is faak oars."

Mei de nije oanpak kinne thússoarchmeiwurkers, dy't derfoar oplaat wurde, wol in pear oeren bliuwe en helpe by alderhande saken.