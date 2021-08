Nynke Laverman: "Wy ha thús in húshâldlike revolúsje trochmakke'"

Dat se dat har bewust waard fan de konsekwinsjes, hie dat ek gefolgen foar eigen har húshâlding. Dat fertelde se yn Buro de Vries, dêr't Laverman Simmergast wie.

"We ha goed stilstien by de fraach hoe't we eins sels konsumearje", seit se. "Allinnich al de simpele fraach: hoe kom ik oan myn iten? Dat hat by ús thús in húshâldlike revolúsje feroarsake. Wy hellen it ieten ek 'gewoan' by de supermerk om 'e hoeke. Dat is in gewoante en elk om je hinne docht dat ek."