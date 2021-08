Kombyteam Hearrenfean wint oefenwedstriid tsjin spilers sûnder kontrakt

Hearrenfean hie sneon ek al oefene. Doe wûn it earste alvetal mei 2-0 fan PEC Zwolle. Snein dienen net alle grutte nammen mei. Foar Hearrenfean kamen de goals fan Siem de Jong (2), Stanislav Shopov, Rodney Kongolo en Couhaib Driouech.

Team VVCS is in ploech fan spilers dy't op it stuit sûnder kontrakt sitte en dus klupleas binne. Se besykje har mei oefenwedstriden sjen te litten yn de hoop om in kontrakt by in profklup te fertsjinjen. Foar VVCS skoarden Ahmad Mendes Moreirea en Terence Groothusen. Tiisdei oefenet ek Cambuur tsjin VVCS.