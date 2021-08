Opnij wetteroerlêst yn Fryslân: strjitten yn Wolvegea steane blank

Waarman Piet Paulusma ferwachtet dat it sneintemiddei wer drûger wurdt.

Faker wetteroerlêst

It is net de earste kear dit jier dat der in protte wetter falt yn de provinsje. Ferline wike wie der in soart oerlêst yn in grut part fan it noardeasten fan de provinsje, begjin july stienen de strjitten yn Easterwâlde blank en yn maaie foel op gjin inkeld plak yn Nederlân safolle wetter as yn Nij Beets.