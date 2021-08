Bouwmeester: "Supergrutsk dat ik mei myn broer in medalje win"

"Dizze race wie sa karakteristyk foar de hiele wike", seach se werom. "It wie konstant in 'uphill battle'. Ik ha echt alles jûn wat ik hie."

Nei it sulver fan Londen 2012 en it goud fan Rio de Janeiro yn 2016 hat Bouwmeester no alle kleuren medaljes. "Ik bin supergrutsk dat ik mei myn broer in medalje winne kin." Har broer, Roelof Bouwmeester, is âld-siler en ek al jierren de coach fan Marit.

Hy tinkt ek dat der snein net mear yn siet as brûns. "We kamen foar goud, mar as ik sjoch hoe't dizze wike ferrûn is, dan tink dat we bliid wêze meie mei dizze medalje", seit er.