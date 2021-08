Marit Bouwmeester knokt, mar komt net fierder as brûns

Yn it foar stiet Bouwmeester twadde mei sân punten mear as de nûmer ien Rindom. Bouwmeester wit dat se fjouwer plakken heger einigje moast as Rindom en minimaal yn de top fiif einigje moast. Sulver is ek noch net wis.

Medalrace

De medalrace begûn striemin foar Marit Bouwmeester. Oft se sels te rap fuort wie by de start wie net wis, mar Bouwmeester naam gjin risiko en pakte har straf: in rûntsje om har as. Dêrnei krige de Italiaanse Silvia Zennaro wol in diskwalifikaasje foar in falske start. In dramatyske start dus foar Bouwmeester, want se begûn mei in efterstân en seach ien siler minder dy't tusken Bouwmeester en Rindom einigje koe.

Dochs kaam se knap werom. By de twadde boei lei Bouwmeester sechsde en by de tredde boei wie se fjirde. De Deenske lei sels hiel efkes fiif plakken efter Bouwmeester.

De Sweedske Olsson rûn fuort en pakte de oerwinning. Bouwmeester einige as sechsde en Rindom as sânde. Dat is foar Rindom genôch foar it goud en foar Olsson genôch foar sulver.