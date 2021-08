Frijwilligers meitsje strannen skjin: "282 stukjes afval binnen honderd meter"

Ien fan de plakken dêr't se snein begjinne mei de Beach Cleanup Tour is Skiermûntseach. De oare Waadeilannen komme ek oan bar. "Eén van de redenen waarom we op de eilanden zijn, is nog steeds de containerramp met de MSC Zoe", fertelt Francine Hijmans fan Stichting De Noordzee. "Van de 3,2 miljoen kilo die in zee belandde, ligt er nog steeds zo'n 800.000."

Offal yn lytse stikjes

En it is saak om dat der sa gau as mooglik út te heljen, leit se út. "Hoe langer het in zee ligt, hoe meer het uit elkaar valt in kleinere stukjes. Dan krijg je het niet meer goed uit de zee."

It algemiene byld is wol dat it stadichoan better giet. "We doen al twintig jaar afvalonderzoek. De afgelopen tien jaar is er een dalende trend: we vinden 27% minder afval op het strand."