WEROMBLIK: Fryske olympiërs op de simmerspelen, diel 2

2008 Peking

Fryslân is yn 2008 mei fuotbalcoach Foppe de Haan, roeier Sjoerd Hamburger, siler Pieter-Jan Postma, turner Epke Zonderland, beachfollyballer Richard Schuil en de baanhurdfytsers Jenning Huizenga en Wim Stroetinga flink fertsjintwurdige op de simmerspelen yn Sina. Dochs komme se mei gjin inkelde medalje thús.

De knapste prestaasje is fan âld-Ljouwerter Richard Schuil dy't yn 1996 noch olympysk kampioen follybal waard. Hy berikt yn Peking mei syn partner Reinder Nummerdor in dield fyfde plak by it beachfollybal.

Epke Zonderland skriuwt wol histoarje troch him as earste Nederlânske turner sûnt 1928 te pleatsen foar de finale rekstok op de Olympyske Spelen. Mar in poadiumplak sit der net mear yn as er yn de finale komt te fallen en op it sânde plak einiget.