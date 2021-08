De takomst fan in Fryske sport: stiet it keatsen op 'e dea?

As we sjogge nei grutte sporteveneminten, lykas in Freule en de PC, liket it keatsen op it earste gesicht in brûzjende sport. Om kaarten te krijen moatst der faak gau by wêze.

Dochs litte de sifers in hiele oare kant sjen. It tal leden by it KNKB nimt al jierren ôf. Sûnt 2014 is der in delgong fan hast 4.000 leden. As dy line trochset, dan stiet it keatsen aanst op 'e dea. Hoe kin soks keard wurde?