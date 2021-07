Nard Brandsma wint Nasjonale Fierljep Manifestaasje yn it Heidenskip

Spanning by de junioaren

By de junioaren like de oerwinning ek nei in Fries te gean. Lang wie de 19,45 fan Rutger Haanstra de fierste sprong, mar alles feroare by de lêste sprongen. Earst sette Wisse Broekstra in ôfstân fan 19,52 meter del, mar ek dat wie net genôch foar de titel. Reinier Overbeek hie nammentlik in geweldige slotsprong yn hûs. Mei 19,92 meter wie de oerwinning foar him.

Germ Terpstra út Tsjom wie by de jonges de ferrassende winner. Mei 16,25 wie hy de bêste yn syn kategory. Michiel Zijlstra út Easthim ferbettere syn PR mei in sprong fan 16,07 meter. It levere him it twadde plak op. Tredde wie Roy Velis mei 15,85 meter.

By de famkes wie de oerwinning foar Hanneke Westert út Snits mei 14,88 meter. Lise van der Knaap út Drylst sette mei 14,49 meter har bêste prestaasje fan it seizoen del en dat wie genôch foar it twadde plak. It brûns wie foar Suzanne Mulder mei 14,32 meter.