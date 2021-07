SC Hearrenfean ferslacht PEC Zwolle, mar ferliest Bochniewicz

Hearrenfean begûn goed oan de wedstriid: al yn de 7e minút lei de bal yn it net. Tibor Halilovic sette mei in fraaie stekpass Joey Veerman frij foar it doel. De Volendammer makke it behearske ôf: 0-1.

Bochniewicz falt út

De skrik sloech de Friezen efkes letter om it hert doe't Pawel Bochniewicz ûngelokkich yn botsing kaam mei Eliano Reijnders. De Poal hie in soad pine en moast mei in brankaar fan it fjild droegen wurde. Hy waard ferfongen troch Ibrahim Dresevic.

Earder yn de tarieding, yn de wedstriid dy't mei 3-1 wûn waard fan Jong FC Utrecht, foel linksback Lucas Woudenberg ek al út mei in blessuere. Hy is de kommende tiid út de rûlaasje mei in ankelblessuere.

Beide ploegen krigen dêrnei noch wol inkelde kânskes, mar foar it skoft waard der net mear skoard.