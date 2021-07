Protestmars fan campinggasten It Soal dy't net fuort wolle út Warkum

Hoewol't de plannen al jierren lyn bekend makke binne troch de eigener fan de camping, hie gjinien ferwachte dat it safolle minsken de permaninte steanplakken kostje soe. Dat seit de wurdfierder fan de aksjefierders, Michaël Westermeier.

'Middenstân wurdt slachtoffer'

Neffens de aksjefierders reitsje net allinnich sysels har fakânsjeplakje kwyt, mar wurdt ek de middenstân fan Warkum slachtoffer. "Niet alleen zullen veel minder mensen van de lodges gebruikmaken dan er nu gasten op de camping staan", seit Westermeier, "maar bovendien zorgt de geplande infrastructuur van de nieuwe situatie ervoor dat de koopbehoefte van die vakantiegangers veel meer op de winkels van het vakantiepark komt te liggen."

It is ien fan de redenen dat de aksjefierders no de stipe fan de Warkumer ûndernimmers freegje yn har protest.