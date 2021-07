"Konkurrinte fan Marit Bouwmeester kin net goed mei druk omgean"

We freegje it oan sportferslachjouwer Roelof de Vries. Roelof, wat moat der gebeure foar Bouwmeester om goud te pakken?

"Yn de medal race fan snein telle de punten dûbeld. Neidiel foar Marit is dat allinnich de bêste tsien fan it klassemint dan meidogge. Se moat fjouwer plakken boppe de Deenske Rindom einigje. Dus as Marit earste wurdt, dan moat Rindom fyfde of leger wurde, by in twadde plak moat Rindom sechsde wurde ensafuorthinne."

Hoe skatsto har kânsen yn op olympysk sukses?

"Op papier is Rindom de favoryt. Sy hat 64 punten en Marit 71. Mar Rindom hat it wol dreech mei de druk. Se krige earder dit toernoai in straf. Se tocht doe dat se net fierder mocht en hold op. En dat wie nochal in flater, want se hie troch sile mochten."