Rommelmerk Makkingea set wer útein nei coronastilte, mar falt hast yn it wetter

"Zakken chips: drie halen, twee betalen!" It klinkt wer as fanâlds yn it sintrum fan Makkingea. In ferkeaper ropt de nijste oanbiedingen troch de strjitte fan it doarp.

"Ik fyn it fantastysk om alle minsken wer sa entûsjast te sjen", seit Kees Gorter fan it doarpsbelang. Hy stiet by it kreamke om te sjen oft der noch wat foar him tusken sit. "Inkelde ferkeapers steane hjir al mear as 40 jier. Dan is it skande dat it sa lang stil leit. It waar is striemin, mar dochs binne se der wer. Dat seit genôch."