LIVE: Nasjonale Fierljep Manifestaasje yn It Heidenskip

Sawol Fryske as Hollânske ljeppers stride om de haadprizen, mar ek âld-toppers en bûtenlanners meie meistride om de titels.

It is de 31e edysje fan de Nasjonale Fierljep Manifestaasje. Omrop Fryslân is derby mei in livestream op de webside, app en YouTube. Sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hendrik Murk Haanstra fersoargje it kommentaar.