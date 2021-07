Tsjakadoea baalt nei twa kear krekt gjin medalje: "We zijn er kapot van"

In medalje hie der echt yn sitten, tinkt Tsjakadoea. "Het is zuur, we zaten er echt dichtbij. Daarom is de teleurstelling ook zo groot, ook bij m'n teamleden. Het is heel pijnlijk."

Yn it yndividuele toernoai gong Tsjakadoea ûnderút nei yngripen fan de fideoskiedsrjochter. Sneon wie de teamwedstriid, wêrfoar't elk lân seis judoka's selektearret. Yn de wedstriid om it brûns wûn Dútslân mei 4-2.

Tsjin swierdere judoka's: "Bijna onmogelijk"

Doe't Dútslân mei 3-2 foar stie, wie Tsjakadoea oan bar. Hy moast syn wedstriid winne om Nederlân noch in kâns te jaan op in medalje. Mar it neidiel foar Tsjakadoea wie dat er alle kearen tsjin judoka's moast dy't stikken swierder wienen.

"Dat is heel zwaar. De lichtste categorie bij de mannen in de teamwedstrijd is -73 kilo. Dat is twee gewichten boven mijn gewone gewichtsklasse. Dat maakt het bijna onmogelijk, het verschil in kracht is dan zo groot."

Fifty-fifty tsjin Dútslân

Tsjakadoea ferlear al syn wedstriden op it teamtoernoai, mar it gong better as dat er fan tefoaren ferwachte. "Ik had een paar golden scores te pakken. Ik heb gewoon alles gegeven. Helaas was het niet genoeg."

Tsjin Dútslân tocht Tsjakadoea even dat er de winst te pakken hie, want de Dútser Seidl foel op syn rêch. "Het was fifty-fifty", seit Tsjakadoea. "Het had een ippon kunnen zijn, maar helaas hebben ze 'm niet gegeven."