In jier EPKE, it begjin fan de karriêre fan ús ‘Flying Dutchman’

Yn de dokumintêre folge Omrop Fryslân Zonderland in jier lang, yn 2008. De doe noch jonge turner wurke him doe syn wei nei de Olympyske Spelen yn Peking. Dat begûn allegear yn Stuttgart op it WK.

Dat er himsels dêr pleatste foar de Olympyske Spelen, koe er doe ek noch net goed befetsje: "It is echt ûngelofelik, de iennige Nederlânske turner op dit momint dy't derhinne giet. Dat ik dat bin. Dat is hiel apart!"