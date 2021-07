Judoka Tornike Tsjakadoea loopt opnieuw bronzen medaille mis

Nederland moest om het brons strijden, omdat Frankrijk in de halve finale veel te sterk was. Die wonnen met 4-0. Tsjakadoea verloor zijn wedstrijd op ippon van Guillaume Chaine. De Fransman judoot in de klasse tot 73 kilo, opnieuw twee klassen zwaarder dan die van Tsjakadoea.

Eerder in het teamtoernooi won Nederland van Oezbekistan in de eerste ronde en van Brazilië in de halve finale. In beide gevallen verloor Tsjakadoea zijn eigen wedstrijd. Hij was beide keren fors in het nadeel, omdat zijn tegenstander een stuk zwaarder was.