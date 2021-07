Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 4): Sûnens

It fleurige byld fan de fitte, sûne plattelânsbewenner kloppet net mei de werklikheid. Sûnens is it tema yn diel fjouwer fan de FryslânDOK-searje Beklimmers fan it flakke lân. Te sjen op 31 july by NPO 2 en op 1 augustus by Omrop Fryslân. Der heart ek in podcast by: dêryn prate wy mei Herman Lelieveldt.