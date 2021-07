Keunstwurk 'Broken Jug' yn oktober pleatst yn Harns: ljocht bringt it ta libben

It ljochtplan foar it byld lit twa kleuren sjen, amber en blau. It ljocht beweecht mei it tij mei. By eb kleuret it Amber as de floed komt wurdt it byld blau.

Ljochtplan

Iris Dijkstra fan Atelier Lek út Rotterdam hat mei in kollega it ljochtplan betocht op de kompjûter mei in model fan de Broken Jug. By de test yn it echt kaam it byld neffens har ta libben. "Je ziet elke keer andere details, heel mooi."