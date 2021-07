Judoka Tornike Tsjakadoea rint opnij brûnzen medalje mis

Nederlân en Dútslân ûntrûnen elkoar net in soad yn de striid om it brûns. Van Dijke sette Nederlân op foarsprong, mar nei ferlies fan Van 't End en Steenhuis kamen de Dútsers op 2-1. Grol brocht mei in oerwinning beide lannen wer yn lykwicht: 2-2.

Troch ferlies fan Verhagen kaam de druk op de skouders fan Tsjakadoea, dy't hast foar in ûnmooglike opdracht stie. Hy moast tsjin Sebastian Seidl, dy't gewoanwei judoot yn de klasse oant 73 kilo. Dat is twa klassen swierder as dy fan Tsjakadoea.

Ferlies yn de golden score

It waard in lange wedstriid: de twa judoka's krigen it net foarelkoar om yn de earste fjouwer minuten te skoaren, dus kaam der in golden score. Omdat Tsjakadoea syn tredde straf krige, gong de winst nei Seidl.