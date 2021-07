Judoka Tornike Tsjakadoea noch yn de race foar in brûnzen medalje

Tsjakadoea ferliest wer

Yn de kwartfinale moast Nederlân tsjin Brazilië. Sanne Verhagen wûn de earste partij, mar it waard 1-1 trochdat Tsjakadoea ferlear fan Daniel Cagnin.

Pas let yn de golden score wûn de Braziliaan. Ek dizze tsjinstânner judoot gewoanwei in klasse swierder. Cagnin wûn brûns yn de klasse oant 66 kilo, wylst Tsjakadoea yn de klasse oant 60 kilo judoot. Dochs like it der op dat hy winne soe. Hy hie it inisjatyf en like sels in ippon te meitsjen, mar de skiedsrjochter tocht dêr oars oer. Krekt foar de golden score krige hy in tikje yn syn gesicht en moast hy behânnele wurde. Yn de golden score moast hy dochs belies jaan.

Fia Sanne van Dijk en Noël van 't End waard it 3-1 foar Nederlân. Guusje Steenhuis ferlear, wêrtroch Henk Grol it winnende punt binnen slepe moast. Hy wûn fan Rafael Silva.

Nederlân moat no tsjin Frankryk, dat earder dizze dei de earste ronde oerslaan mocht en yn de achtste finales mei 4-3 wûn fan Israël. De oare heale finale giet tusken Japan en it Russysk Olymysk Komitee.

Kânsleas yn heale finale

Yn de heale finale moast Nederlân tsjin it sterke judolân Franrkyk. Nederlân ferlear kânsleas mei 4-0. Ek Tsjakadoea ferlear syn wedstriid op ippon fan Guillaume Chaine. De Fransman judoot yn de klasse oant 73 kilo, twa klasse swierder as dy fan Tsjakadoea.