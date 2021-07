Omrop TIP: Omrop Fryslân makket dit jier wer trije PC Kafees

Snein 1 augustus

De snein is tradisjoneel de nostalgydei by it PC Kafee. Oan de stamtafel sitte twa winners fan de PC fan fyftich jier lyn: Reitse Mienstra en Jarich van der Veen. Sy wûnen yn 1971 de PC en troch Reitse Mienstra waard de keningspriis ûnderwerp fan diskusje.

Tjisse Wallendal is der ek. Hy wûn yn 1981 de PC. It soe de iennigste PC-oerwinning wurde yn syn keatskarriêre, mar troch syn Belgyske want wie hy wol in spektakulêr keatser.

Ina van der Lei is der ek. Sy wie ea de earste frou op de telegraaf by de PC. De kollum komt fan sjoernalist Bonne Stienstra en ek dan is de muzyk fan it duo Tegare.