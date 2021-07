Oplieders fan 'e wrâldtop: trije hynders út Bears op Olympyske Spelen

Springruters út Meksiko, Brazilië en Ierlân dogge mei oan de Spelen mei in hynder út Bears. Neffens Wiebe Yde van de Lageweg fan it famyljebedriuw in wichtige saak foar de hynstefokkerij. "Sokke prestaasjes smite fansels in soad omtinken op. By in medalje foar ien fan de hynders sil de telefoan net daliks oergean, mar minsken witte ús dan wol te finen."

Training fan jierren

Tophynders as Indoctro, Nimmerdor en Jus de Pomme makken it bedriuw grut. De training dy't hynders by VDL krije duorret jierren. Oan de ein fan it trajekt wurde se dan faak ferkocht oan topruters, dy't der EK's, WK's en dus Olympyske Spelen mei springe. Somtiden dogge se dat ek wylst de fokkerij noch eigener is fan it hynder.