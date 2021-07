Fryske fideoskieds op de Spelen: "In hiele belibbing, mar wol mei beheiningen"

Fansels hy Nederhoed al wol de nedige ûnderfining. "Yn 2018 bin ik opholden as ynternasjonaal skiedsrjochter en yn febrewaris 2019 waard ik frege foar it challenge team. Yn april haw ik doe fuort mei west nei Argentinië. Dat hat in foardiel west, want doe seagen sy wat ik koe. Ik tink dat it dêrom sa rûn is dat ik no nei de Spelen mocht."

Coronamaatregels

Dêrnei begûn it tarieden mei alle prikken, formulieren en it hiele sirkus, sa't Nederhoed it seit. En fanwegen it coronafirus komt der in soad by sjen: "Je moatte de temperatuer mjitte, alle dagen in test dwaan, de gegevens yn in app sette. Ek moat de GPS oan stean, want je meie net bûten bepaalde gebieten komme. Je geane nei de hal, dêr binne de wedstriden, en dêrnei ite je wat en geane je werom."