FIDEO: PC-reinbôgeflagge moat sjen litte dat it keatsen der foar eltsenien is

It bestjoer fan de PC hat in flagge ophongen dêr't al dagen in soad om te dwaan is: in kombinaasje fan de reinbôgeflagge en de Fryske flagge. It bestjoer wol sjen litte dat it keatsen der foar eltsenien is, ek foar de LHBTIQ+-mienskip. COC Friesland fynt it prachtich en it KNKB stiet efter de aksje.