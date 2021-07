Lêste doarpsmiel Burdaard grut sukses: 'Alle fjouwer kearen sieten fol."

Brokkolysop, in stoofpotsje en in neigesetsje mei fruit stiene freed op it menu fan it doarpsmiel yn Burdaard. It wie de lêtste fan de fjouwer kear dat 60-plussers yn it MFC ite koene.

Trije gongen foar in tientsje

Foar in tientsje krige de âlderein in miel fan trije gongen, makke troch hobbykok Anne Betzema. Mei syn frou Charmaine hat hy it idee yn gong set. "Wy dogge it omdat wy wolle dat minsken dy't allinne binne of net út iten kinne dochs noch wat geselligens hawwe", fertelt Charmaine.