Wyn blaast koark 'ûnbespylber fuotbalfjild' Ljouwert op

De wyn hat yn de ôfrûne dagen in part fan it koart wer werom it fjild op blaasd.

Nije reinbuien soene it koark opnij fuortspiele kinne. "Ik kan de regen niet uitzetten", seit Belles. "Maar we hebben het hier echt over extreem veel water dat in korte tijd op één plek is gevallen." Op de 70 oare fjilden fan BV Sport wie praktysk gjin skea.

De BV Sport wol no planken om it fjild pleatse, sadat de koart net opnij fuortdriuwe kin. Mear kin der net dien wurde, seit Belles. "We zijn afhankelijk van het weer."