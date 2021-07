Plysje Ljouwert fynt miljoenen euro's oan drugs yn wenhûs

De ynfal yn it hûs wie ûnderdiel fan in grutter ûndersyk. Dêrby is yn it Drinte in laboratoarium foar it meitsjen fan syntetyske drugs fûn.

Der moast in spesjaal team oan te pas komme om it laboratoarium op te romjen. Yn it ûndersyk binne trije minsken oanhâlden.

It giet om ynwenners fan Assen en de gemeente Noordenveld. De plysje slút mear oanhâldings net út.