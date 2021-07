De Ljouwerter freedsmerk oer de mishanneling op Mallorca

"Sy hiene fuort oppakt wurde moatten en eins ek yn Spanje foar de rjochter komme moatten. Dat hie it bêste west." Dat 'earder oppakke', fine mear minsken: "Als dat was gebeurd, was het niet zo uit de hand gelopen. Dan was niet alles met naam en toenaam op internet gekomen met een heksenjacht als gevolg."

In frou frege har ôf oft it kloppet dat it om jonges fan 'ouders met veel vermogen' giet en oft se dêrom ek oars behannele wurde. "Als je dat leest ben je geneigd het te geloven, maar we weten het niet."

In man wie hiel útsprutsen: "Money regearret en pappa regelet it wol. Dat is klassejustysje, of net soms?" In oar hat krekt alle betrouwen yn justysje en dat de dieders harren ferstjinne straf net ûntrinne sille." De rol fan sosjale media waard ek geregeld beneamd: "It is ferskrikkelik hoe't jo dêr al feroardield wurde foar dat der rjocht sprutsen is."