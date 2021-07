Yntegriteitsûndersyk nei hanneljen gemeente en ûndernimmer yn boukwestje Damwâld

Neffens Postma lûke minsken konklúzjes, wylst sy de oare kant fan it ferhaal net heard hawwe. "Sy hawwe in oardiel wylst sy net ynhâldlik yn de matearje dûke. Dat fielt net aardich."

Postma hat betrouwen yn ûndersyk

Postma hat net it idee dat er sels in ferkearde beslissing makke hat. "Beslist net. Op gjin inkeld momint. Ik sjoch de resultaten fan it ûndersyk mei betrouwen yn 'e mjitte, oars hie ik der sels ek net om frege. Ik hoopje dat it ferhaal dúdlik wurdt en dat de diskusje oer is."

Riedslid bliuwt sitten

De ûndernimmer hat der ek gjin sekonde oer neitocht om him werom te lûken as riedslid. "Dy fraach haw ik my net in inkelde kear steld. It soe wol nuver wêze as men net mear yn it deistich libben funksjonearje kin om't men yn de polityk sit. De polityk moat eltsenien fertsjintwurdigje kinne. It soe nuver wêze as in ûndernimmer net mear yn de polityk sitte kin."