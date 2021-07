RIVM: 93 nije besmettingen, ien stjergefal troch corona

Der binne yn de ôfrûne dei gjin nije pasjinten út Fryslân opnaam yn de Fryske sikehuzen.

Ien stjergefal

Yn de ôfrûne 24 oeren is der ien persoan ferstoarn as gefolch fan it coronafirus. It giet om in ynwenner fan Harns.

Lanlike sifers

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 3.463. Yn trochsneed binne der yn Nederlân de ôfrûne wike alle dagen goed 4.159 besmettingen by kaam.