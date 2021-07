GGD: Sicht op coronafirus 'net optimaal', mar wurdt wol better

It oantal besmettingen dat yn Fryslân oantroffen is, is yn de ôfrûne wike behoarlik leger as yn de wike derfoar. Mar it fynpersintaazje is net feroare.

Neffens de GGD komt dat trochdat der hieltyd mear minsken binne dy't in selstest brûke. As dy posityf is, komme se foar in befêstiging nei de GGD. Dan is de kâns grut dat de test yndie posityf is. Dêrtroch wurdt it sicht op it firus better.

Der binne noch altyd tefolle besmettingen om oeral goed boarne- en kontaktûndersyk te dwaan, seit in wurdfierder. Dat is al wiken sa. By minsken dy't yn de soarch wurkje, wurde yntusken wol alle kontakten neigien as se posityf test binne.

Minder faksinaasje

Der binne yn de ôfrûne wike yn Fryslân 15.000 faksinaasjes minder set as in wike earder. Neffens de GGD komt dat trochdat de lêste faze fan it faksinaasjeprogramma oanbrutsen is.

De GGD wol de faksinaasje de kommende tiid ôfskale nei in minder grutskalige en mear 'fijnmazige en gerichte' oanpak.

Trochdat it no minder drok is, kinne minsken dy't asnoch in earste faksinaasje wolle gau telâne yn de priklokaasjes yn Ljouwert, Drachten, Hearrenfean en Snits.

Yn Dokkum, Frjentsjer, Koudum en Appelskea kinne minsken noch twa wiken telâne foar in prik sûnder ôfspraak. Dêrnei geane dy fjouwer lokaasjes ticht. Se binne no al net de hiele wike mear iepen.