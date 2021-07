Simmerblog: Simmer yn Aldegea (SWF)

De ferbouwing fan it MFC hat mear as ien miljoen euro koste. "In grut bedrach", seit Siebe Walinga. "It is net even samar fan de iene op de oare dei. Hjir binne we jierren lyn al mei begûn. Foardat we ferbouwe koene, wiene we al acht jier fierder."

It hie noch folle djoerder kind, seit Walinga. "Der sit in protte frijwilligerswurk yn, mear as 8.000 oeren. As je dat kear 40 euro dogge, as je in timmerman betelje moatte, binne je goed trije ton fierder."