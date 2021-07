De toan fan Joana Duarte: "Bôle-iters"

Dêrby is der gjin sprake fan bôle. Ik sjoch sardinen, tomaten en koriander, grilde paprikasalade en ja, ek in flesse kâlde wite wyn út de regio Setúbal. Bôle makket fan de trochsneed Portugeeske lunsjkultuer in marzjinaal ûnderdiel út. Doe't ik yn Dútslân wenne, gie ik in nije relaasje mei bôle oan. Minsken ite dêr oerdeis ek faak bôle, mar benammen jûns, it saneamde Abendbrot. Yn Fryslân gie myn relaasje mei bôle noch in stapke fierder. Hast elkenien bringt bôle fan thús mei.

Ast mei kollega's dochs earne te lunsjen giest, dan bestelle sy wer bôle, yn in oare foarm (baguette) en mei mear en oare saken as wat hja fan thús meibringe. Wyn drinke mei de lunsj is in taboe; leaver in gleske molke of, noch slimmer, sûpe.

Yn in besykjen om ús de Fryske bôlekultuer eigen te meitsjen, bekommentariearje myn bûtenlânske kollega's en studinten en ik faak bôle-iters. Ik moat sizze dat wy it noch net sa goed begripe. Yn Dútslân wie bôle sa lekker en sûn dat jo der yndie hast in leafdesrelaasje mei oangean wolle soene. Hjir haw ik noch net in bakker fûn mei sokke lekkere bôlesoarten as dêr.

De ôfrûne jierren hat ús bôle-analyzegroep in bôle-iterstypology ûntwikkele, basearre op ferpakking én ynhâld. Hjoed presintearje wy jim de wrâldpremjêre fan ús Fryske bôle-iterstypology:

Type 1 De sunige bôle-iter

Sunich libje is wichtich foar in soad minsken yn Fryslân, dat hawwe wy yn ús bôleklupke wol troch. Sunige bôle-iters brûke de plestik pûde fan de brune bôle út de supermerk alle dagen wer foar it deistige brochje. Net ien kear, mar salang't de plestik pûde it úthâldt, wurdt er folle mei in nij middeisbrochje. Al gau is de tekst op de ferpakking ferfage en wurdt it plestik troebel. Ik haw ien kear sa'n âlde smoarge pûde by ús op kantoar fûn en fuortsmiten; ik tocht dat ik dêrmei wat goeds die. Myn kollega wie lykwols lilk om't de pûde noch mar ien wike âld wie. Type 1 bôle-iters ite har broadsjes mei tin besmarde nútsjesmoar of in heal plakje tsiis, sûnder bûter.

Type 2 Beppe har tupperware bôle-iters

Type 2 bôle-iters hawwe faak twa of trije ienfâldige brune broadsjes mei ien plakje tsiis of woarst mei. Altyd itselde; gjin gekke dingen. De broadsjes wurde meibrocht yn âlde tupperware bôlebakjes, faak sa âld en krom dat wy tinke dat se út beppe har tiid komme, oergien op heit en mem, en dêrnei oerdien oan de tredde generaasje, as wie it in famylje-erfstik. Neist de ienfâldige broadsjes is der noch in slokje wetter út in âld flesse, nei alle gedachten noch fan pake.

Type 3 Fancy pûdsje bôle-iters

Type 3 bôle-iters recyclje net âlde ferpakkingsmaterialen en tupperwarebakjes; sy bringe har broadsjes elk yndividueel yn eigen trochsichtige pûdsjes mei. Jo witte wol, sa'n pûdsje dat minsken ek brûke as hja de hûn útlitte, om de behoefte fan it bist yn op te fangen. De reden foar dit pûdsjegebrûk leit yn it belis fan de broadsjes: dizze bôle-iters beheine har net ta tsiis en ham, mar ite har bôle ek graach mei salade mei aai of hin, mei in soad mayonêze deryn. Stikjes salade bliuwe efterôf faak hingjen yn de mûlshoeken fan dizze bôle-iters.

Type 4 Matching bôle-iters

Type 4 bôle-iters befine har op it next level fan broadsjekonsumpsje. Dit type bôle-iters hat in op maat makke bôlebakje, mei de eigen namme en faak ek in ôfbylding fan in hobby, of in foto fan de bern derop, en in bypassende drinkflesse, mei itselde leitmotiv. Sy ite net allinne bôle. Yn de matching set fine wy ek cherrytomaatsjes, komkommerstikjes en yochert mei nútsjes. Sa no en dan is der ek noch in eigenmakke slaadsje mei dressing yn in apart bakje. Type 4 bôle-iters stalle har itenswaren en bakjes foar har út, foardat hja begjinne mei iten, en nimme dêrfoar in heale tafel yn beslach.

Type 5 Kantine bôle-iters

It lêste type bôle-iters hat it fêste foarnimmen om deselde regelmjittigens yn har libben oan te bringen as dy fan de earste fjouwer typen. Dêryn slagje hja troch de gaoatyske omstannichheden dêr't hja har yn befine lykwols net. As kollega's har pûdsjes en bakjes tefoarskyn helje, wurde hja roppich, en meitsje de gong nei de kantine. Dêr treffe hja oare, iensume type 5-bôle-iters, bestelle broadsjes pulled pork en filet américain en slute freonskippen foar it libben. It sil jo net fernuverje, bêste harker, dat dit type bôle-iter it gesellichste type is ûnder de bôle-iters. De kollega's fan de types 1 oant en mei 4 sjogge op har del, omdat dit type bôle-iter net de dissipline hat om moarns betiid neist alle oare drokten ek noch yn it eigen brochje te foarsjen. Ik fertink de types 1 oant en mei 4 der lykwols fan dat hja stikem jaloersk binne, en leaver sels ek sa'n petit pain pulled pork, of by need in gehakbal bestelle soene, yn stee fan yn de eigen drûge bôle om te haffeljen.

It sil jo net fernuverje dat ik my it bêste thúsfiel by type 5. Ta hokker haadkategory bôle-iter behearre jo?"