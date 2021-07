Slûsmaster wêze op de Ofslútdyk is 'Tetris voor gevorderden'

De hiele dei stiet er yn kontakt mei it frachtferkear. Faak krije dy foarrang, want as dy swier beladen binne, lizze se djip. Dy skippen kinne net te lang wachtsje, omdat se ôfhinklik binne fan it tij. "Je wilt niet dat door jouw toedoen een vrachtschip op de Waddenzee in de problemen komt omdat het eb is."

Dêrneist hat Vingerling syn hannen fol oan de rekreaasjefeart. Mar gelokkich wurdt er dêrby holpen troch twa stewards. Sy begeliede de boatsjeminsken de slûs yn en út.

Utsjen by Dútske boaten

Mark-Jan Enkhuizen is steward: "Als een bootje veel stootkussens heeft, dan weet je dat het een huurboot is dus dan moet je oppassen. Ook bij een Duitse vlag moet je opletten, bij een Nederlandse vlag is het 50/50 en bij bootjes met een Friese vlag dan weet je: dit komt wel goed, die kunnen wel varen."

Fan stress hat Vingerling gjin lêst, hy hat op dit soart dagen 'gezonde wedstrijdspanning'. Der mei er wol oer: "Dit is de mooiste tijd. In de winter kan het hier best eenzaam zijn. Maar ik blijf altijd trots dat ik hier op de Afsluitdijk mag werken."