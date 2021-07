Bouwmeester makket kâns op goud: "Druk maksimaal opfierd"

Mei de resultaten op it wetter fan Enoshima docht Bouwmeester goede saken. Mei trochdat har konkurrinten foar it poadium yn race 9 yn de efterhoede einigen. "Ik tocht: wat der ek bart, ik lit gewoan myn bêste silen sjen. Ik ha der keihurd foar fochten", seit Bouwmeester tsjin de NOS.

'Diskwalifikaasje

Yn race 10 einigen de measte konkurrinten wol mei boppe-yn, allinnich klassemintslieder Anne-Marie Rindom net. Sy tocht dat se diskwalifisearre waard, omdat se by de start Bouwmeester hindere. Efterôf die bliken dat se wol gewoan starte mocht, mar doe wie it al te let.

De Deense rekket dêrmei in grut part fan har foarsprong kwyt en wie yn triennen by de sjueryboat.

Op tongersdei waard Bouwmeester sels noch diskwalisearre. Se sakke doe fan it tredde nei it sânde plak yn it klassemint.

Spannende striid om de medaljes

"Ik wist dat it sa'n dei wurde soe, want mei sêfte wyn is it supermuoilik. Ik haw maksimaal de druk opfierd yn de hoop dat oaren senuweftich wurde soene", seit Bouwmeester.