Ljouwerter drankrider sûnder jildich rydbewiis oanholden

De fertrochte hat in rydferbod oplein krigen en der binne ferskate proses-ferbalen tsjin him opmakke.

De plysje krige earst in melding fan in oanriding trochdat ien net goed wurden wie. Op it plysjeburo die bliken dat de Ljouwerter 940 Ug/l blaasde. Dat is mear as fjouwer kear safolle as dat tastien is.