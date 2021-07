Oan de Splitting yn Drachten kamen tongersdeitejûn in auto en in motor mei-inoar yn botsing. Mei it ûngelok kaam de bestjoerder fan de motor hurd op de dyk telâne. Ambulânsemeiwurkers hawwe de bestjoerder rap nei it sikehûs brocht. Nei alle gedachten is de motorrider oer de holle sjoen doe't de auto ôfsloech.