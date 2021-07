Erwin Zeinstra tinkt nei oer nije rol as coach foar jonge skiedsrjochters

It ophâlden fan Kuipers kaam net hielendal as in ferrassing foar Zeinstra, seit hy. "Ik snap wol dat hy nei it hichtepunt mei de finale de kar makke hat. It is de ein fan it tiidrek Team Kuipers. Wy hawwe in soad suksessen meimakke: op it alderheechste nivo, yn de grutste stadions, de grutste wedstriden."

Noch net de ein

Dochs wol Zeinstra noch net ophâlde. "Foar my is it noch net de ein, sa fielt it noch net. Mar je witte wol dat je de hiele grutte wedstriden net mear dwaan sille. Dêr bin ik wol hiel nochteren yn, it is sa't it is."