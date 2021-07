Ferbouwing nije supermerk Wynjewâld goed op skema

Trije jier ferline baarnde de supermerk yn it doarp ôf. Yn juny is der, nei in lange syktocht, in nije eigener fûn. De famylje Basta út Kollum stekt de hannen út de mouwen om yn it doarp wer in supermerk te krijen.

De ferbouwing is yn folle gong, en eigener Joël Basta is bliid dat alles goed rint. "Ze gaan nu bezig met het aanleggen van de stroom en waterleidingen. Het is wel heel fijn dat alles zo voorspoedig loopt."

Houtprobleem

Basta rûn wol tsjin in oantal dingen oan, ûnder oare problemen mei it hout. "Het hout is heet lastig leverbaar, dus dat was wel even een ding. Gelukkig heeft het probleem zichzelf opgelost, via via", seit Basta.

Benammen de stipe fan it doarp is foar de nije eigeners hiel wichtich. "Je merkt dat het echt leeft in het dorp. Mensen die even spontaan komen kijken of een praatje komen maken."