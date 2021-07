Haadfertochte wapenbinde út Easterwâlde moat 11 jier de sel yn

De haadfertochte hat in lang strafblêd. Hy hat meardere stoarnissen, en neffens de rjochter is it risiko op geweld yn de takomst grut.

De bindeleden binne yn febrewaris 2020 oppakt by in grutte aksje op santjin ferskate lokaasjes. Under oare yn Easterwâlde, Drachten en Ljouwert die de plysje ynfallen, mar ek bûten de provinsje. By de ynfallen fûn de plysje swiere wapens en drugs.

De binde waard fertocht fan alderhande feiten, lykas wapenhannel, fraude, oplichting en fertsjustering. De haadfertochte wurdt ek minskehannel ferwiten, omdat er minsken om him hinne útrûpele.