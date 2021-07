GGD: Jongerein dy't op Skylge west hat, moat in coronatest dwaan litte

Nei alle gedachten wie in diskofeest de boarne fan de besmettingen. Dat waard holden doe't de coronaregels ferromme wiene.

Faak kamen de besmettingen pas oan it ljocht doe't de jongerein alwer thús wie. Dat meldt de GGD. Lanlik waarden der meardere kearen tsientallen besmettingen deis meld, by minsken dy't fan it eilân ôf kaam wiene.

Op it eilân liet net elkenien him teste, omdat by in positive test de wettertaksy nei it fêste lân foar eigen rekkening kaam. Dat koste soms hûnderten euro's.

Gemeente nimt maatregels

De gemeente Skylge nimt no ekstra maatregels om it oantal coronabesmettingen by jongereincampings tsjin te gean.