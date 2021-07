Minsken mei sike esken krije help fan Iepenwacht

Gauke Dam leit út wêrom it werom plantsjen fan beammen sa wichtich is yn it Waadgebiet: "It is in goed idee, omdat je dêrmei de hiembeplanting fersterkje. Dat binne de 'oazen' yn it lânskip."

Op syk nei jild

De Iepenwacht wol de rest fan Fryslân ek graach sa folle mooglik betsjinje, mar siket dêrfoar noch nei jild. Dam: "De Iepenwacht hat har wurkgebiet yn in grut part fan Fryslân, ek bûten it Waadgebiet. Dêr wolle wy ek hinne mei dit projekt. Mar dêr hawwe wy noch finansiering foar nedich. We binne dêr bot nei op syk mei ús partners."