Kameleondoarp Terherne wol wetterboarterstún en barbecueplak wurde

Der binne in protte ideeën, seit De Graaf. Der is in boarne op it terrein, dêr't wetter út komt. "Dêr moatte we mei boartsje. Dat is in kâns." Hy wol in wetter-boarterstún meitsje.

Minsken moatte der ek barbecueë kinne, sûnder in kaartsje te keapjen. "Gesellich yn de natuer, en rêstich. Better kin it net."

De sinteraasje is rûn, seit De Graaf, en de earste konsepten binne der. Mar de plannen binne noch net klear. "We wolle Nynke Rixt de tiid jaan."