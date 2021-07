Dútsers bliuwe fuort: brune float wer yn de problemen

De gasten fan de klassike sylskippen komme foar 85 prosint út Dútslân. "En dy bliuwe no fuort", seit skipper Eelke Dijkstra. "Dat komt trochdat wy read kleurje."

It is net foar it earst dat de brune float yn de problemen rekket sûnt de útbraak fan de coronakrisis. De skippen ha lang stillein en rûnen dêrom in soad ynkomsten mis. Subsydzje fan de Ryksoerheid bleau lykwols lange tiid út. Guon skippers ferkochten it hûs sels, en wennen op de boat. Oaren sochten der wurk by.

Hiel even blydskip

Pas yn maaie dit jier kaam der dúdlikheid oer subsydzje. Op 5 juny wie der mear goed nijs, want doe mochten de skippen wer begjinne te farren. Dijkstra: "Doe wie it prima. Mar it klapt no wer hielendal yn."

De blydskip is yntusken fuort. In protte skippen lizze oan de kade.