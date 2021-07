Olympysk earemetaal yn Frjentsjer: "By de brân ferlear se hast alles"

It liket miskien wat frjemd: in tentoanstelling oer de Olympyske Spelen yn it Keatsmuseum. Mar wat in protte minsken net witte is dat it keatsen yn it ferline in grutte rol spile hat op de Olympyske Spelen.

By de Spelen fan 1928 yn Amsterdam waard troch trije Friezen en trije Friezen om utens in demonstraasje spile fan it keatsen. In bysûnder affysje fan dy tiid is bewarre bleaun. Dat wie de oanlieding foar it Keatsmuseum om de Fryske olympiërs yn kaart te bringen, fertelt Theo Kuipers fan it museum.

"Is is sa bysûnder dat wy it affysje hjir as iennige ha. Wy tochten: 'hjir moatte we wat mei'."