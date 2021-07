Simmerblog: Simmer yn Terherne

"Alles is feroare" seit frijwilliger Sipke Vos. Hy hat der in soad tiid yn stutsen. "Bûtenom en binnenom. Fan bûten is it in plaatsje wurden, mar fan binnen ek."

"It wie in grutte stofbende, it wie in drama hjirre, mar no sit alles moai yn de PVC", seit Vos. Geartsje sjocht benammen nei de bar, "dêr't we mei it skûtsjesilen alyd in stikje kofje én oranjekoeke krije. Dy is ek hielendal nij. It sjocht der prachtich út/"