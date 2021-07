Wat smyt in wrâlderfgoedstatus op?

We freegje it oan Sonja Hylkema fan it Woudagemaal. Hoefolle besikers smyt sa'n status no op?

"It smyt net direkt ekstra besikers op. Dêr is de status ek net foar bedoeld. It lit sjen dat we unyk binne yn de wrâld. Je lûke in bepaald soart toerist oan: de kultuertoerist benammen."

It lit dus sjen dat in besite de muoite wurdich is?

"Sa is it. As je sels nei it bûtenlân op fakânsje geane, geane je faak ek nei de moaiste plakken. Dat jout in Unesco Wrâlderfgoed fansels wol oan: dat it in unyk, moai plak is."

Dat is foar de toerist. Hoe liket it mei minsken dy't yn de buert wenje?

"Dan liket it soms wat minder bysûnder. Dus by dizze ek in oprop oan elkenien dy't yn de buert wennet: sykje ris in wrâlderfgoed yn de buert op."